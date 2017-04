Intro’s van popliedjes zijn tegenwoordig bijna tachtig procent korter

In 1982 was het nummer van 'Eye of the tiger' van Survivor een echte hit. En dat terwijl de intro maar liefst 49 seconden duurt. Zulke lange intro's zijn nu bijna niet meer denkbaar. Uit Amerikaans onderzoek blijkt zelfs dat intro's van popmuziek 78% korter zijn geworden sinds de jaren 80. Muziekwetenschapper Ashley Burgoyne vertelt waarom in radioprogramma Nieuws en Co.

Intro's van liedjes 78% korter

Aandachtsspanne Het onderzoek verklaart dat de huidige attention economy onze muziekkeuze beïnvloedt. De attention economy wil zeggen dat aandacht een schaars goed is geworden. Dit komt omdat er steeds meer content overvloedig aanwezig is. De aandachtsspanne is veel korter geworden en het kan zeker dat de muziek zich daarop aanpast.

Survivor - Eye of the tiger

Hooks Om de aandacht vast te houden moeten mensen meteen worden aangesproken door het nummer. Dit gebeurt sneller als dat wat ze herkennen, de zogenaamde hook, aan het begin van het nummer al hoorbaar is. Een voorbeeld is One Dance van Drake, welke vorig jaar het meest gestreamde nummer was op Spotify. Een intro is hier helemaal niet meer aanwezig.