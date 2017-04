Is deze plant de redding voor Afrikaanse boeren?

Rondom de Giro 555-actie zijn de beelden van mislukte oogsten en verdorde graanplanten in Oost-Afrika ons niet ontgaan. Miljoenen werden ingezameld om honger te bestrijden, maar er is vooral ook grote behoefte aan oplossingen voor de lange termijn . Door klimaatverandering zal dit namelijk niet de laatste extreme droogte zijn. Onderzoekers van Wageningen University & Research hopen in de toekomst landbouwgewassen droogtetolerant te maken, waardoor planten lange periodes van droogte kunnen overleven.

Genen aanzetten in tijden van droogte

De onderzoekers keken het trucje af van de Xerophyta viscosa, ook wel bekend als de herrijzende plant. Deze plant is in staat om, na tien jaar geen druppel water te hebben gekregen, binnen vijf dagen toch weer vol in bloei te staan. Onlangs publiceerden Henk Hilhorst en zijn collega’s in Nature plants over de genen van de Xerophyta viscosa die verantwoordelijk zijn voor de droogtetolerantie. ‘We hebben twee of drie genen gevonden die een hele reeks genen aanzetten tijdens droogte’, vertelt Hilhorst.

Het goede nieuws is dat die hele reeks genen voorkomt in vrijwel elke plant. Bij de meeste planten komen ze alleen tot expressie in de zaden, die daardoor jaren kunnen overleven in droogte. De herrijzende plant pakt dat anders aan: die brengt de droogtolerantie-genen ook in de bladeren tot expressie, waardoor deze beschermd zijn tegen droogte. Het doel van de onderzoekers is om dezelfde genen ook in te schakelen in de groene delen van andere gewassen. De genen zijn immers al aanwezig, alleen maken de meeste gewassen er nog geen gebruik van.