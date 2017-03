Jagen als een roofvlieg

Daardoor kan deze roofvlieg - die zo groot is als een rijstkorrel - binnen een halve seconde een prooi op meer dan een halve meter afstand signaleren. Wat betreft grootte is dit hetzelfde als een mens die een object aan het einde van een voetbalveld spot.

De ogen van de holcocephala fusca bestaan uit een paar duizend lenzen per oog. Zoals te zien is in het filmpje, zitten er grotere lenzen aan de voorkant van de ogen en worden de lenzen verder naar het midden steeds kleiner. Waar ze het grootst zijn, heeft de vlieg het zicht alsof hij door een verrekijker kijkt. Op deze plek heeft de vlieg een smaller gezichtsveld, maar hij ziet hier wel heel scherp, waardoor hij prooien op grote afstand kan zien.

Als de roofvlieg zijn prooi signaleert, moet hij hem nog wel vangen. Met een vislijn met aas eraan en een camera brachten onderzoekers de jaagtechniek van de roofvlieg in kaart. Wanneer een roofvlieg een prooi signaleert, blijft hij parallel aan het aas vliegen. Dit doen wij ook als we een bal willen vangen. We sprinten niet naar de plek waar we denken dat de bal komt, maar passen onze snelheid aan om op hetzelfde moment als de bal op de plek aan te komen waar we deze kunnen vangen.

De roofvlieg vliegt eerst veel sneller dan zijn prooi. Aan het einde vertraagt hij, om in hetzelfde tempo als zijn doelwit te vliegen. Deze techniek is nog niet eerder bij andere vliegende dieren gezien. Bij mensen wel: in een estafette passen we een soortgelijke methode toe bij het doorgeven van het stokje. Het overdragen van een stok gaat namelijk makkelijker als de twee atleten op hetzelfde tempo en in dezelfde richting rennen.

Wardill, T.J. et al., A novel interception strategy in a miniature robber fly with extreme visual acuity. Current Biology, 9 maart 2017