Japanse ruimteschoonmaakmissie faalt

De Kounotori was in december als vrachtschip aangekomen bij het internationaal ruimtestation ISS. Een week geleden begon het ruimteschip aan de reis terug naar aarde en de schoonmaakmissie.

Het was de bedoeling dat de Kounotori ("ooievaar") het ruimtepuin met een draad van 700 meter in een lagere baan om de aarde zou brengen. De geleidende draad had het aardmagnetisch veld moeten gebruiken om de brokstukken af te remmen. Daarop zouden ze in de atmosfeer verbranden.

Het lijkt erop dat de draad niet uitgerold kon worden. Waardoor dit mislukte is niet duidelijk.