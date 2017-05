Je hebt een grotere kans op autisme als je oma rookte

Dat roken slecht is voor je ongeboren kind is niet nieuw. Nu blijkt dat het zelfs een generatie later nog schade kan toebrengen. Wanneer een vrouw rookt tijdens haar zwangerschap, kan dat namelijk niet alleen gevolgen voor haar kind hebben, maar ook voor haar kleinkinderen.

Mitochondriaal DNA

Ten eerste zou de oorzaak kunnen liggen in het mitochondriaal DNA. Mitochondriaal DNA is een gedeelte van het genoom dat alleen via de eicel, dus via de vrouwelijke lijn, wordt doorgegeven. Mannen geven hun mitochondriaal DNA dus niet door aan hun kinderen. Wanneer een moeder rookt zou dat het mitochondriaal DNA in de ongeboren foetus veranderen. En wanneer deze foetus geboren wordt, opgroeit en uiteindelijk zelf moeder wordt, geeft ze deze veranderingen door aan haar kind. Dit lijkt een sterke verklaring voor het feit dat de overerving alleen via de moeder gaat, en niet via de vader.

Toch ligt het nog niet zo simpel. Waarom de DNA-veranderingen pas in de derde generatie (bij het kleinkind) tot uiting komen en niet al bij de tweede (bij het kind) is niet begrepen, maar wordt wel vaker gezien. Tegen Science Daily vertelt auteur Marcus Pembrey: “Veranderingen in het mitochondriaal DNA hebben vaak geen merkbaar effect in de moeder, maar wanneer deze veranderingen overgedragen worden naar de kinderen kan de impact groter worden.” Hoe dit kan is nog onduidelijk.