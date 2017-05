Je ruikt net zo goed als je hond

Dat menselijke reukzin onderdoet voor die van dieren is een mythe. Dat schrijft neurowetenschapper John McGann in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Volgens McGann zijn wij mensen sublieme ruikers. En is geur veel belangrijker dan we denken.

Het idee duikt op bij Freud, die het verlies van reukvermogen koppelde aan seksuele repressie, en het belandde in twintigste-eeuwse handboeken neurowetenschap en psychologie. Langzaam werd het een volkswijsheid - één die tot op de dag van vandaag opgang maakt, ook in wetenschappelijk onderzoek. Ook veel geuronderzoekers zijn in de loop der tijd in de val getrapt, aldus McGann. En dat terwijl het idee dat mensen slecht kunnen ruiken volgens hem nauwelijks gebaseerd is op experimenteel onderzoek.

Het is één van de onderzoeken die McGann aanhaalt in zijn aanval op de mythe van de inferieure menselijke reukzin . Die mythe heeft zijn oorsprong, volgens McGann, in het werk van de 19e-eeuwse neuroanatoom en antropoloog Pierre Paul Broca. Broca trok een scherpe grens tussen dieren en mensen: dierengedrag wordt sterk gestuurd door geur, terwijl mensen minder bepaald worden door geuren; zij hebben een vrije wil. Dat idee werd algauw vertaald naar: mensen hebben een inferieur reukvermogen.

Maar size does not matter, aldus McGann. Een grote kwab bevat namelijk grofweg evenveel zenuwcellen als een kleine. Mensen hebben ongeveer evenveel zenuwcellen in hun geurcentrum als de vermeende superruikers, zoals knaagdieren en honden.

Waarop dan wel? Op hersenanatomie. De hersenkwab die verantwoordelijk is voor de verwerking van geurprikkels - het zijn eigenlijk twee kleine kwabjes - is bij mensen naar verhouding kleiner dan bij andere dieren. Bij muizen is het bijvoorbeeld wel tweehonderd maal zo groot als bij mensen (in verhouding tot de rest van het brein dan).

De vraag is alleen of die pseudogenen echt geen invloed hebben. Daar zijn wetenschappers nog niet over uit. Dus ook genetisch onderzoek biedt geen definitief bewijs dat menselijke reukzin inferieur is, concludeert McGann.

Dus wie de beste ruiker is hangt af van welke criteria je hanteert. Honden zijn misschien beter in het onderscheiden van urinegeuren, wat mensen weer beter kunnen met de aroma’s van een goede wijn, schrijft McGann. “Maar slechts weinig van die vergelijkingen zijn daadwerkelijk experimenteel bewezen.”

Volgens McGann moet je reukzin experimenteel onderzoeken: kijken wat mensen daadwerkelijk ruiken. Dan blijkt namelijk dat wij een enorme variëteit aan geuren kunnen onderscheiden; meer dan 1 biljoen . Voor sommige geuren zijn we gevoeliger dan honden en knaagdieren: mensen zijn bijvoorbeeld beter in het detecteren van bananengeur, en gevoeliger dan muizen voor een geurstofje in mensenbloed.

Geurwezens

Of we iemand aardig vinden of uit de weg gaan, op wie we verliefd worden, wat we eten, is allemaal deels een kwestie van geur. Geur kan ons gedrag sturen, zoals winkeleigenaars maar al te goed weten. Geur helpt ons emoties bij anderen bespeuren, en familie van vreemden onderscheiden. Geur kan herinneringen oproepen, en sterke emoties, maar ook stress verminderen.

Kortom, mensen leven net als honden in een wereld vol geur. En, schrijft McGann, mensen hebben verder ontwikkelde hersenen dan andere dieren om geuren in een context te plaatsen en er betekenis aan te geven. Afhankelijk van hoe je het test, is het menselijk reukvermogen “excellent”.