Jeuk is besmettelijk

Als een muis een andere muis ziet krabben, dan begint hij zelf ook. Wetenschappers lokaliseerden het precieze hersengebiedje dat hiervoor verantwoordelijk is. Als je dit gebiedje stimuleert, beginnen de muizen vanzelf te krabben. De bevindingen verschijnen vandaag in vakblad Science.

Mensen en andere primaten hebben last van besmettelijke jeuk. Als we een ander zien krabben, dan voelen we een onweerstaanbare aandrang zijn voorbeeld te volgen. De Chinees Yao-Qing Yu en collega’s ontdekten dat muizen er ook last van hebben. En dat is handig, want met een muis en zijn brein kan en mag je een stuk meer onderzoeken.

Als je de nucleus suprachiasmaticus stimuleert, dan beginnen muizen zich te krabben. Yao-Qing en collega’s ontdekten dat in een vervolgonderzoek waarin ze het gebiedje beschenen met blauw licht. Dit type onderzoek heet optoepigenetica. Hierbij worden muizen genetisch gemodificeerd, waardoor hun hersencellen reageren op stimulering met licht van een bepaalde kleur. Door met een lampje op de opengewerkte hersenen te schijnen, kun je vervolgens een hersengebied gericht aan en uit zetten. In dit geval kregen de muizen een aan- en uitknop van de nucleus suprachiasmaticus. Schenen de onderzoekers met blauw licht op de hersenen, dan begonnen de muizen zich na een tijdje te krabben.

Toen vaststond dat jeuk ook bij muizen besmettelijk is, gingen Yao-Qing en collega’s op zoek naar de verantwoordelijke hersengebieden. Hiervoor lieten ze normale muizen naar een video met zich krabbende muizen kijken. Een uur later doodden de onderzoekers de beestjes en bekeken ze de hersenen met immuunhistochemie. Met deze techniek kun je specifieke eiwitten in weefsels fluorescent maken en zo de structuren zien. De onderzoekers kwamen uit bij een specifiek plekje in de nucleus suprachiasmaticus, die weer een stukje is van de hypothalamus die midden in het brein ligt.

Aangeboren gedrag

Tot dusverre werd aangenomen dat de besmettelijke jeuk typisch iets is voor hoog sociale primaten en dat het aangeleerd moet worden. Dit onderzoek laat zien dat dat niet klopt. Gaan krabben als je dat een ander ziet doet, is aangeboren gedrag. Vermoedelijk is dit ook het geval met het placebo-effect, gapen als je een ander ziet gapen en pijn voelen als je een ander pijn ziet hebben.

Hartstikke leuk dat we dit nu weten. Het onderzoek is echter nogal akelig voor de muizen. Leven met chronische jeuk, rondlopen met een opengewerkt schedeldak en een lamp op je hersenen geplakt krijgen, is niet bepaald een pretje. Je zou verwachten dat wetenschappers dan op z’n minst de moeite nemen om te onderbouwen waarom dergelijk onderzoek nodig is: wat hebben we aan die kennis? Geen woord hierover in het artikel of in het bijgeleverde extra materiaal. Dat mag je op zijn minst opmerkelijk noemen.

