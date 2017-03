Kea-papegaai steekt soortgenoten aan met speels gedrag en roep

Enkele kea’s begonnen meteen met elkaar te spelen. Andere kea’s begonnen later met elkaar te spelen, los van de vogels die al aan het spelen waren. Een paar kea’s begonnen zelfs in hun eentje te dollen, met objecten, of door acrobatische bewegingen te maken in de lucht. Het suggereert volgens de onderzoekers dat de roep dus geen uitnodiging is tot spelen, maar dat deze bij de vogels een bepaalde emotie oproept.

Aanstekelijkheid van emoties

Bij mensen is het bekend dat emoties aanstekelijk kunnen werken. De onderzoekers noemen bijvoorbeeld vrolijkheid in een peuterschoolklas, of de aanstekelijkheid van lachende mensen. Bij dieren heeft spelen vaak een sociale functie: het zorgt voor groepsbinding, het test potentiële voortplantingspartners, of het biedt toegang tot voedsel. Onderzoekers vermoeden dat de menselijke lach en dierlijk speelgedrag evolutionaire gelijkenissen hebben.

