Knutselen met menselijke genen: waar ligt de grens?

Door nieuwe technieken als CRISPR-Cas is het in de toekomst wellicht mogelijk om erfelijke ziektes als taaislijmziekte en AIDS de wereld uit te helpen. Goed nieuws dus, maar door deze technieken is het ook mogelijk om de mens te verbeteren. Willen we dat wel?

Het jaar 2016 was het jaar dat het eerste kind met drie ouders geboren werd. Onderzoekers plaatsten de celkern van de eicel van de moeder in een gezonde eicel van een donormoeder. Hierdoor kreeg het Jordanese jongetje Abrahim Hassan niet dezelfde ziekte als zijn moeder had. Ook veroorzaakte BNN in oktober van dit jaar aardig wat ophef, toen naar buiten kwam dat zij voor een televisieprogramma succesvol een inmiddels overleden hond hadden gekloond. De baasjes stuurden een stuk weefsel van hun hond naar een Zuid-Koreaans bedrijf en kregen daarvoor een replica van hun bull-dog terug. Wetenschappers kunnen dus steeds meer knutselen met genetisch materiaal, maar wat is eigenlijk onze mening hierover? “Het probleem is allang niet meer geld en ook niet meer de techniek,” aldus medisch ethicus Annelien Bredenoord. Volgens haar is het goed om over deze kwesties een maatschappelijke discussie te beginnen. Vanmiddag is zij te gast in Nieuws en Co.