Knutselen met nucleair afval, deze kunstenaars doen het gewoon

In de tentoonstelling Trust me, I’m an artist gaan acht kunstenaars op zoek naar de grenzen van het toelaatbare. Voor hun werken gebruiken ze levende cellen en knutselen ze met genetisch materiaal en nucleair afval. Hun werk is van 13 mei tot 25 juni te zien in het Amstelpark in Amsterdam.

Mag je knutselen met het dna van menselijke embryo’s? Wat vinden we belangrijker: privacy of veiligheid? En zitten we wel te wachten op robots die ons werk overnemen? Op dit soort vragen is geen goed antwoord. Het gaat erom wat we als maatschappij wel toelaatbaar vinden en wat niet. Hoewel de antwoorden op dit soort ethische vragen iedereen aangaan, wordt de discussie erover vaak gevoerd door professionals en op een niveau dat de gewone burger boven de pet gaat. Bovendien loopt de discussie over wat mag vaak achter de feiten aan. Die komt pas op gang als het allang kan. Zie het dan nog maar eens terug te draaien.

Het op gang krijgen van de maatschappelijke discussie over belangrijke, maar moeilijke onderwerpen is iets waar kunstenaars goed in zijn. Kunstenaars kunnen buiten het keurslijf van de wetenschap gaan en weten hoe je mensen aan het denken zet. Kijk bijvoorbeeld naar het werk van Tinkebell. Met haar kunstwerken wijst ze op de dubbele moraal die we erop na houden als het gaat om de omgang met dieren. In haar project Save the males dreigde ze zestig mannelijke kuikentjes levend te versnipperen. Het werk leidde tot Kamervragen, haatmail en doodsbedreigingen. Opmerkelijk, aangezien het een gangbare praktijk is in de veehouderij.