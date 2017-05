Krijg je voor elk uur hardlopen zeven uur levenswinst?

Vorige maand berichtte The New York Times dat je je leven zeven jaar kan verlengen met één uur hardlopen. Dit zijn hele spectaculaire cijfers, maar kloppen ze? Wetenschapsjournalist Nienke Beintema plaatst kritische kanttekeningen bij dit bericht in De Ochtend (Radio 1). Luister hieronder naar het gesprek met haar.

Is hardlopen nou wel zo gezond?

Wanneer je ’s ochtends door een park fietst zie je veel mensen die al vroeg uit hun bed zijn gekomen om een rondje te rennen. Misschien wel als gevolg van de positieve berichtgeving over deze vorm van lichaamsbeweging. Vorige maand publiceerden Amerikaanse wetenschappers een artikel over ‘Rennen als belangrijk levensstijl-medicijn voor lang leven’ in het wetenschappelijk tijdschrift Progress in Cardiovascular Diseases met daarin de bewuste claim. The New York Times wijdde hier een uitgebreid artikel aan. Waarna vele andere media het oppikten.

Roken en drinken geen invloed In het onderzoek analyseerden de wetenschappers de gegevens van meer dan 55.0000 mensen om het verband tussen hardlopen en levensverwachting te onderzoeken. Deze mensen hielden zelf bij hoeveel zij hardliepen. Dit is dus al niet helemaal betrouwbaar, want de onderzoekers konden niet nagaan hoe precies de sporters het bijhielden. Het onderzoek wees uit dat hardlopen de kans op een vroegtijdige dood met 40 procent kan verminderen en de levensduur met drie jaar kan verlengen. Opvallend genoeg geldt dat ook voor hardlopers die af en toe roken, drinken of gezondheidsproblemen hebben gehad.

Van een naar zeven Hoe komen de onderzoekers dan tot de claim dat een uur rennen je zeven levensjaren oplevert? Dat berekenden ze als volgt. Uit hun onderzoek bleek dat hardlopers gemiddeld 2 uur per week rennen, en gemiddeld 44 waren tijdens het onderzoek. Wanneer je dit volhoudt tot je tachtigste heb je in totaal 0.43 jaar hardgelopen. En hardlopers leven gemiddeld 3.2 jaar langer dan mensen die niet hardlopen. Om de levenswinst te bepalen trokken de onderzoekers die 0.43 jaar hardlopen van die 3.2 extra levensjaren af. Dan blijven er 2,8 jaren levenswinst over. De ratio ‘hardlopen’ (0,43 jaar) tot ‘langer leven’ (2,8 jaar) is dan dus ruwweg 1:7 (0.43:2.8). Volgens de onderzoekers suggereert dit dat één uur rennen zeven uur aan je leven toevoegt. Tot je tachtigste rennen blijkt echter wel heel erg lastig, want uit de studie kwam ook naar voren dat maar 2 procent van de mensen nog rennen na hun 65ste.