Kunstmatig blad maakt kunstmest

Op een duurzame manier kunstmest produceren. Amerikaanse wetenschappers van de Universiteit van Harvard hebben een kunstmatig blad, dat ze voor het eerst in 2011 hadden gemaakt, zo uitgebreid dat het precies dát kan doen. De onderzoekers zien dit als een oplossing voor landen of gebieden die geen infrastructuur hebben voor grootschalige industriële kunstmestproductie, bijvoorbeeld sub-Sahara Afrika of India.

Hoe het werkt: fotosynthese door kunstmatig blad

Het kunstmatig blad bootst na wat planten op aarde al drie miljard jaar doen: energie uit zonlicht gebruiken om water te splitsen in waterstof en zuurstof. De plant gebruikt de waterstof voor het maken van chemische bouwstenen (suikers). Dit proces heet fotosynthese en was decennialang een heilige graal voor scheikundigen die de natuur probeerden na te bootsen. Toen het in 2011 lukte, was dat groot nieuws in de wetenschappelijke wereld.

Een kunstmatig blad gebruikt zonlicht om water te splitsen in zuurstof en waterstof, precies zoals dat ook in een plant gebeurt. Maar waar planten de waterstof gebruiken om koolwaterstoffen mee te maken, kan de waterstof die het kunstmatige blad produceert op verschillende manieren nuttig worden gemaakt. Zo kan de waterstof benut worden in een brandstofcel die er elektriciteit van maakt. Iets wat de Amerikaanse wetenschappers onder leiding van Daniel Nocera in 2011 demonstreerden. In 2016 toonden ze hoe het kunstmatig blad met hulp van een bacterie op een efficiënte manier biobrandstof maakte.