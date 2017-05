Lachen maakt dat je er ouder uitziet

Lachen wordt vaak in verband gebracht met jeugdigheid. Het tegendeel is echter waar: vrolijk grijnzende mensen worden gemiddeld zo’n twee jaar ouder geschat.

In het eerste experiment kregen proefpersonen foto’s te zien van gezichten waarvan ze de leeftijd direct moesten inschatten. Neutrale en lachende uitdrukkingen wisselden elkaar af.

Voor het tweede deel van het experiment vertelden de onderzoekers de deelnemers dat ze een serie lachende en een serie neutrale foto’s hadden gezien.Vervolgens moesten ze aangeven hoe ze dachten de twee categorieën ongeveer te hebben ingeschat. Verreweg het grootste deel van de proefpersonen was ervan overtuigd dat ze de lachende gezichten structureel jonger hadden ingeschat.

Met deze hypothese werd een nieuwe uitdrukking aan het experiment toegevoegd: naast lachende en neutrale toonden ze ook ook foto’s van verbaasde gezichten. In vergelijking met een neutrale uitdrukking zijn er bij iemand die verbaasd kijkt nog minder rimpels zichtbaar. De onderzoekers verwachtten dan ook dat de verbaasde gezichten nog jonger zouden worden geschat dan de neutrale.

Ouder of jonger?

Tussen de neutrale en de verbaasde gezichten bleek geen significant verschil. Wel schatten de proefpersonen de lachende gezichten opnieuw ouder in, en weer geloofden ze zelf achteraf dat ze deze juist het jongst vonden.

Dat de deelnemers verwachtten dat ze de lachende gezichten jonger hadden ingeschat, komt volgens de onderzoekers doordat een glimlach positieve associaties oproept. die positiviteit wordt verbonden aan jeugdigheid.

Het idee dat een lach jeugdig aandoet is wijdverspreid in populaire media en wordt gepromoot door bijvoorbeeld cosmetica- en tandverzorgingreclames. Het is hardnekkig, maar een misconceptie/misverstand.