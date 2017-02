Lang niet iedereen wil de toekomst kennen

Wanneer ga je dood? En hoe lang houdt je relatie stand? De meeste mensen willen het helemaal niet weten. Ze blijven het liefst onwetend over de positieve en negatieve gebeurtenissen die de toekomst voor hen in petto heeft. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag in vakblad Psychological Review verschijnt.

Als je weet wat de toekomst brengt, kun je erop anticiperen. Weet je bijvoorbeeld welk geslacht je ongeboren kind heeft, dan kun je de muur van de kinderkamer alvast roze of blauw schilderen. Zou je weten hoe lang je nog te leven hebt, dan kun je versneld beginnen met het afwerken je bucketlist. Of het juist nog even uitstellen. En als je de beurs kunt voorspellen, ben je in no-time miljardair.

Gigerenzer en Garcia-Retamero muntten een nieuwe term: opzettelijke onwetendheid (deliberate ignorance), het ervoor kiezen om iets niet te weten. Ze onderzochten dit fenomeen bij 1.016 Duitsers en 1.002 Spanjaarden. De deelnemers moesten aangeven of ze het antwoord wilden weten op vragen over vijf positieve gebeurtenissen en vijf negatieve gebeurtenissen in de toekomst. De vragen over negatieve gebeurtenissen betroffen bijvoorbeeld het moment van overlijden en de doodsoorzaak van jezelf en je partner. De vragen over positieve gebeurtenissen gingen over het geslacht van je ongeboren kind en het al dan niet bestaan van leven na de dood.

In een artikel dat deze week in vakblad Psychological Review verschijnt, stellen de psychologen Gerd Gigerenzer en Rocio Garcia-Retamero vast dat er in de psychologie en filosofie van uit wordt gegaan dat mensen willen weten wat de toekomst brengt. Terwijl mensen het soms helemaal niet willen weten. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die mogelijk een ernstige erfelijke ziekte met zich meedragen. Als ze dat weten, kan het een schaduw werpen op de rest hun leven. En lang niet alle aanstaande ouders willen weten welk geslacht hun kind heeft. Ze laten zich liever verrassen.

Er zijn goede redenen om de toekomst niet te willen kennen. Dat leert bijvoorbeeld de Griekse Mythologie. Zo voorspelde het Orakel in de Oedipusmythe dat koning Laios een langverwachte troonopvolger zou krijgen, maar ook dat zijn zoon hem zou doden. Laios beval de dood van zijn zoon bij zijn geboorte. Dit mislukte en dat werd de koning noodlottig. En de Griekse god Apollo gaf Cassandra de gave om de toekomst te voorspellen. Toen zij weigerde om in ruil hiervoor het bed met hem te delen, vervloekte hij haar. Nooit zou iemand haar voorspellingen geloven. Ook niet toen ze de ondergang van Troje voorzag. Het kennen van de toekomst was voor haar een vloek.

We kunnen steeds meer weten over de toekomst

Er is best het een en ander aan te merken op de studie. Zo kun je je afvragen of mensen hetzelfde kiezen bij een enquête als wanneer ze daadwerkelijk voor zo’n belangrijke keuze staan. Ook is de lijst met vragen vrij beperkt en zit er een eigenaardige disbalans in het gewicht van de keuzes. Zo is de keuze uit het al dan niet weten van wat je voor Kerst krijgt volkomen triviaal ten opzichte van kiezen of je wilt weten waar je dood aan gaat.

Toch laten Gigerenzer en Garcia-Retamero zien dat je er niet klakkeloos van uit kunt gaan dat mensen willen weten wat hen te wachten staat. En dat is een relevante observatie, want we kunnen steeds meer weten over de toekomst. Genetische technieken maken het voorspellen van toekomstige ziekten van je ongeboren kind, jezelf of je partner mogelijk. Ook is ruwweg te bepalen hoe oud iemand zal worden en wat de meest voor de hand liggende doodsoorzaak is. Met de juiste data is zelfs te voorspellen of je huwelijk stand gaat houden. Als je dat zou weten, dan zou je er misschien niet aan beginnen.

Gerd Gigerenzer & Rocio Garcia-Retamero. Cassandra’s regret: the psychology of not wanting to know. Psychological Review, 22 februari 2017.