Virtual reality is al effectief gebleken voor het behandelen van bepaalde angstklachten, hoogtevrees in het bijzonder. Ook is bewezen dat zelfhulpbehandelingen via mobiele telefoons psychische klachten kunnen verminderen. O-phobia brengt de twee bij elkaar: kan een zelfhulp VR cursus via je telefoon hoogtevreesklachten aanpakken?

De cursus is ontwikkeld om mensen met hoogtevrees te helpen. Er wordt gebruikgemaakt van cognitieve gedragstherapie: je wordt blootgesteld aan hoogtevrees situaties via VR. Ook wordt er gekeken naar gedachtepatronen die mogelijk een rol spelen bij het in stand houden van hoogtevrees. Om te onderzoeken of de VR cursus écht werkt, zijn de onderzoekers van de VU nog op zoek naar proefkonijnen. Je kunt vanuit huis meedoen en het is niet nodig dat je zelf al over een VR bril beschikt.

Krijg jij al zwakke knieën als je op je keukentrapje staat? Geef je dan hier op om mee te doen aan het onderzoek.