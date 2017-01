Leukemie-peuters genezen dankzij donorcellen? Hou nog een slag om de arm

Vorige week slaagden wetenschappers er nog in om de strijd van immuuncellen tegen kanker letterlijk in beeld te brengen . Nu het bijzondere nieuws van de twee peutermeisjes met leukemie, die zijn genezen met de immuuncellen van iemand anders. Veelbelovend, maar wel met een klein addertje onder het gras.

Een van de twee peuters werd in 2015 al succesvol met de therapie behandeld, maar het was nog afwachten of er geen verdere complicaties zouden optreden. Nu ook een tweede meisje dankzij de therapie nog altijd leukemie-vrij is vonden de Britse wetenschappers (afkomstig uit diverse universiteiten en kennisinstellingen) het een goed moment om hun techniek in het Science Translational Medicine te beschrijven.

Immunotherapie is een veelbelovende techniek waarin wetenschappers bepaalde immuuncellen uit het lichaam (zogenaamde T-cellen) genetisch aanpassen om ze zo gerichter de kankercellen in het lichaam te doen opsporen en te vernietigen.

Maar jonge kinderen hebben vaak nog te weinig T-cellen. De onderzoekers namen dan ook een risico toen ze besloten de immuuncellen van een andere persoon te nemen om de twee peutermeisjes te genezen. Vooral omdat, hoewel er geprobeerd werd om de vreemde cellen genetisch neutraal te maken, het afweersysteem van een van de meisjes toch een reactie begon te vertonen. Gelukkig kon ook deze reactie door de artsen behandeld worden.

Media namen gretig de vaststelling van de onderzoekers over dat de kankercellen van de meisjes al na een maand verdwenen waren. Maar wat veel media daarbij vergeten te vermelden, is dat de meisjes naast de immunotherapie ook een volledige chemobehandeling kregen. Het lijkt er dus op dat immunotherapie geholpen heeft, maar het is ook weer een aanwijzing dat immunotherapie nog in haar ontwikkelingsfase zit. Er zullen dus nog nieuwe onderzoeken nodig zijn om de techniek te verbeteren én op grote schaal te kunnen toepassen.