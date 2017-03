Lui brein door GPS

Met een navigatiesysteem vind je veel eenvoudiger je weg door de smalle straatjes van een onbekende stad. Toch heeft deze technologische vooruitgang niet alleen voordelen. Onderzoek van de University of London onthulde dat bij het volgen van een navigatiesysteem, breinactiviteit voor het visualiseren van verschillende routes ontbreekt.

Een wintersportbus die 1.200km omrijdt of een Belgische vrouw die per ongeluk via Zagreb naar Brussel reist. Dit zijn allebei voorbeelden van mensen die zich door het gebruik van navigatiesystemen niet bewust zijn van welke route zij precies rijden. Onderzoekers publiceerden deze week in Nature Communications neurowetenschappelijk bewijs dat wanneer we ons navigatiesysteem aanzetten, er geen verhoogde breinactiviteit meer te zien is in hersendelen die belangrijk zijn voor navigatie. De Britse wetenschappers analyseerden de hersenactiviteit van 24 proefpersonen terwijl zij door een computersimulatie van Londen navigeerden. Soms moesten de deelnemers zelf hun route bepalen en andere keren volgden zij navigatie-instructies.

Meer activatie bij meer mogelijke routes Als de proefpersonen zelf door de straatjes van Londen van A naar B moest komen, activeerden de prefrontale cortex en de hippocampus op het moment dat de deelnemers een nieuwe straat ingingen. Wanneer het aantal mogelijke routes toenam, dan werden beide gebieden actiever. Het eerstgenoemde hersengebied bevindt zich aan de voorkant van het brein en speelt een belangrijke rol bij planning en het maken van keuzes. De hippocampus, een gebied in het midden van de hersenen, is belangrijk voor het uitstippelen van je route. Het is dus niet zo gek dat dat er meer activiteit is in deze hersengebieden als je kan kiezen tussen meerdere routes.