Luidspreker of microfoon? Dit flinterdunne plaatje is het alletwee

Het geheim achter het papiertje is dat het bestaat uit verschillende soorten chemische elementen (zoals zilver) en verschillende soorten polymeren (grote ketens van verschillende moleculen) zoals polypropeen en imide. En de laagjes zijn zo geordend dat er twee verschillende elektrische polen aan beide kanten van het plaatje ontstaan. Wanneer de materialen nog maar ietsjes dichter tegen elkaar aan gedrukt worden (door vingers of stem) wordt er door deze spanning elektrische signalen opgewekt.

Van microfoon tot luidspreker: een kleine stap

Het fenomeen in de alinea hierboven wordt in de natuurkunde het zogenaamde piëzo-elektrisch effect genoemd. En het mooie is dat dit piëzo-elektrisch effect ook andersom gebruikt kan worden. Door het te voeden met elektrische signalen kunnen de materialen ook weer uitzetten. Zo wordt elektrische energie omgezet in mechanische energie.

En zo kan het dus dat het papiertje ook als luidspreker gebruikt kan worden. Daarom, als tweede demonstratie, stopten de onderzoekers het papiertje (samen met een audioversterkertje) in een vlaggetje van de Universiteit. Aangesloten op een I-pad via een gewone geluidskabel kon het papiertje luid en duidelijk muziek uit de vlag laten schellen. Meer precies: het thema-lied van de American Football-club van de Universiteit van Michigan.