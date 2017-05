Luiers recyclen? Het kan met deze nieuwe methode

Stop tweeduizend kilo luiers in een reactorvat, voeg vervolgens wat slib toe en laat het geheel tien minuten pruttelen op 250 graden Celsius. Een nieuw recept waarmee we plastic recyclen, medicijnresten verwijderen en efficiënter biogas maken.

Luiers vormen een enorme afvalberg: 5 tot 8 procent van ons restafval bestaat eruit. Hoe kunnen we het materiaal dat in die luiers zit recyclen? Afvaldeskundige Willem Elsinga heeft daar iets op gevonden. Hij ontwikkelde de zogenaamde luierrecylemachine, een reactorvat waarmee we incontinentieluiers kunnen hergebruiken.

Medicijnresten kapotkoken

‘Bij het recyclen van incontinentieluiers is het cruciaal dat je eerst de medicijnresten eruit haalt’, vertelt Elsinga. ‘Je kan je voorstellen dat antibioticaresten die door de natuur blijven circuleren kunnen leiden tot resistente bacteriën. Van alle medicijnen die we slikken gebruiken we maar een klein deel. De rest scheiden we uit via urine en ontlasting. Ongeveer een derde hiervan komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht.’

‘Om die medicijnresten uit de luiers te krijgen, verhitten we ze op zo’n 250 graden Celsius op hoge druk in een reactor, waardoor ze als het ware kapotkoken. De methode is supereffectief; 94% van de geneesmiddelen is niet meer aanwezig na de behandeling.’

‘Eén zo’n kooksessie duurt maar tien minuten waardoor we veel kunnen recyclen in korte tijd’, aldus Elsinga. Ook wordt het volume van de luiers een stuk kleiner door het proces. ‘De handel komt hier aan in grote zakken gemengd met urine, ontlasting en lucht. Geen prettige aangelegenheid. Als het de reactor uitkomt, neemt het nog maar een derde van de ruimte in.