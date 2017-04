Meer zout dan aanbevolen goed voor de bloeddruk

Een nieuwe Amerikaanse studie wijst uit dat zout niet zo ongezond is als veel mensen denken. Een hogere zoutinname dan de aanbevolen hoeveelheid leidt tot een lagere bloeddruk, zo blijkt. En een lage bloeddruk geeft minder kans op hart- en vaatziekten. Is dat even goed nieuws voor de drop- en chipsliefhebbers onder ons.

Een zoutrijk dieet is niet goed voor je bloeddruk, weten veel mensen. Dat komt naar verluidt door het natrium in zout (natriumchloride). Ook het Voedingscentrum wijst op de nadelen van overmatig zoutgebruik: “Dit zorgt voor een verhoogde bloeddruk en dat hangt samen met een grotere kans op hart- en vaatziekten. Het maximum voor volwassenen is 6 gram zout (dat is 2,4 gram natrium) per dag.”

Meer dan 2,4 gram Volgens Lynn Moore van Boston University School of Medicine is er veel te weinig bewijs voor deze adviezen. Op 25 april 2017 presenteerde zij op de jaarlijkse Experimental Biology meeting resultaten die juist suggereren dat we méér zout moeten eten. “We vonden geen bewijs dat weinig natrium in het dieet gunstige langetermijneffecten had op de bloeddruk”, vertelde Moore. Mensen die minder dan 2,5 gram natrium per dag binnenkregen hadden een hogere bloeddruk dan mensen die meer dan 2,5 gram per dag consumeerden. En dat terwijl het advies in Nederland maximaal 2,4 gram is! Voor deze epidemiologische studie volgden Moore en collega’s voor lange tijd meer dan 2.600 volwassenen met een normale bloeddruk uit de Framingham Offspring Study. De onderzoekers registreerden zes dagen nauwkeurig de voedselinname van elke deelnemer. Daarna volgden zij de bloeddruk zestien jaar lang om de langetermijneffecten te bestuderen.