Mens beïnvloedt Amazonegebied al duizenden jaren

De uitgestrekte bossen in het Amazonegebied zien we vaak als ongerept. Natuur zoals natuur bedoeld is. Niet beroerd door mensenhanden. Aan die romantische illusie komt nu definitief een eind. Al lang voordat de eerste Portugezen en Spanjaarden er voet aan wal zetten, leefden er mensen in het gebied. Ze kapten stukken bos om er voor hen nuttige soorten terug te planten, selecteerden bomen op bijvoorbeeld de grootte van hun vruchten, namen de zaden mee als ze verhuisden. Deze domesticatie van bomen gaat in het Amazonewoud al 8.000 jaar terug en heeft het gebied blijvend veranderd. Dat blijkt uit een studie van de Nederlandse bioloog Hans ter Steege en een grote groep collega’s.

Soortensamenstelling

In het Amazonewoud worden al ruim tachtig jaar fanatiek bomen in kaart gebracht. Het gaat om tellingen van het aantal soorten en individuen op stukjes bos van een hectare. Dit monnikenwerk resulteert al jaren in publicaties in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. Zo verscheen in 2013 in Science de schatting dat het Amazonegebied 16.000 boomsoorten bevat en maakten Ter Steege en collega’s in 2015 in Science Advances bekend dat de helft van de bomen in het Amazonegebied bedreigd is. In het nieuwste artikel nemen Ter Steege en collega’s de verspreiding van gedomesticeerde boomsoorten als paranoten, cacao en cashewnoten onder de loep.

Op de 1.170 onderzochte stukjes bos van een hectare staan 16.000 verschillende soorten bomen. 85 hiervan zijn door de mens gedomesticeerd. In het bos zijn 227 soorten dominant aanwezig, 20 daarvan zijn gedomesticeerd. Terwijl van alle boomsoorten slechts 1,4 procent dominant is, is dat van de gedomesticeerde soorten bijna een kwart. Aanzienlijk meer dus. De voor mensen nuttige soorten zijn bovendien meer wijdverspreid over het gebied. Van de dominante gedomesticeerde soorten komt 70 procent in alle delen van het Amazonewoud voor. Dat geldt slechts voor 47 procent van de niet-gedomesticeerde soorten.