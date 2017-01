Misofonie: hoe geluiden je tot waanzin kunnen drijven

ONDERDEEL VAN: Ziek van herrie SPECIAL

‘Ik dacht vroeger gewoon dat ik een vervelend mens was,’ zegt Jente Posthuma. ‘Als ik veel tijd met iemand doorbracht, of ik ging met mensen op vakantie, dan kwam altijd het moment dat ik geïrriteerd raakte door de geluiden die ze maakten. Heel gewone geluiden: vooral eetgeluiden, zoals smakken. Maar ook kuchen, keelschrapen en nagels knippen.’

Jente giechelt een beetje. ‘Het is ook belachelijk,’ zegt ze.

Het lijkt erop dat Jente vindt dat ze zich moet verontschuldigen, ook al heeft haar overgevoeligheid voor geluid inmiddels de status van een erkende aandoening gekregen en heeft ze een kleurrijke therapie gevolgd om die aandoening de baas te worden. Over haar ervaringen schreef ze een serie verhalen die onder de titel Klein hoofd gepubliceerd zijn door de Revisor.

‘Ik was een keer op vakantie met iemand die allerlei geluiden maakte waar ik niet tegen kon. Hij beet op z’n nagels, bijvoorbeeld. Toen ik de irritatie niet meer de baas was, heb ik gezegd wat het met me deed, maar dat vond hij zo belachelijk dat hij zich niet eens kon voorstellen dat het een gespreksonderwerp kon zijn.’

Thuisgekomen van deze moeizame vakantie besloot Jente op internet te zoeken of er iets afwijkends met haar aan de hand was. Toen bleek dat er sinds kort een heuse medische term bestond voor haar gevoeligheid, bedacht op de afdeling psychiatrie van het amc in Amsterdam. Die term is misofonie, oftwel: geluidshaat.

Over geluidsoverlast is al heel veel bekend, in De Kennis van Nu ziet u donderdag bijvoorbeeld wat voor effect dat heeft op de slapende mens. Over geluidshaat is pas in 2013 voor het eerst gepubliceerd, door de onderzoekers Schröder, Vulink en Denys. In het tijdschrift PLoS ONE definieerden ze de term als ‘a preoccupation with a specific aversive human sound that triggers impulsive aggression.’ Mensen met geluidshaat hebben, kortom, niet alleen een hekel aan bepaalde door mensen gemaakte geluiden, ze worden er zo door in beslag genomen dat ze er met woedeuitbarstingen op kunnen reageren.

Dat herkent Jente wel. ‘Iedere keer als ik iemand vertelde wat me dwars zat, kreeg ik te horen: ja, maar dat heb ik ook. Maar anders dan de meesten werd ik, als ik die geluiden hoorde, echt woedend van binnen.’