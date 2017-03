Moeten we losbreken uit onze filterbubbel?

Ondanks dat we een enorme informatiestroom ter beschikking hebben, wordt er regelmatig geopperd dat iedereen zich op sociale media in zijn eigen, geïsoleerde informatiebel bevindt. Hoe erg is het gesteld met de invloed van deze ‘filter-bubbel’ op onze politieke voorkeur en moeten we proberen uit te breken?

De ‘filterbubbel’ is een term bedacht door internetactivist Eli Pariser . Als je eenmaal in deze bubbel zit verhindert deze volgens hem dat je de ideeën van de oppositie überhaupt meekrijgt, aangezien deze niet in je sociale mediastroom verschijnen. Hierdoor zit je opgesloten in het kader van je eigen mening.

Op dit moment zijn er twee manieren waarop je feed persoonlijk aan jou wordt aangepast (wat personalisatie wordt genoemd). Ten eerste is er een selectie die actief door de gebruiker wordt uitgevoerd. Je zorgt bijvoorbeeld dat je omgaat met gelijkgestemden, en je klikt bepaalde artikelen aan die je interessant vindt en bij jouw standpunt aansluiten. Het tweede is de ‘inactieve’ personalisatie: algoritmen selecteren content, vaak zonder dat de gebruiker toestemming kan geven of hier keuzes in kan maken. Deze laatste vorm van personalisatie wordt gezien als dat wat de filterbubbel veroorzaakt.

Filterbubbel nu nog onschuldig

Er zijn regelmatig geluiden te horen over manieren waarop deze insluiting op sociale media een grote invloed heeft en zorgt voor meer en meer polarisatie in de samenleving. Media-onderzoeker Judith Möller denkt hier anders over. Ze legt uit dat een vorm van de filterbubbel er altijd al is geweest: mensen kiezen hun favoriete kranten en kijken naar bepaalde zenders: deze polarisatie was vooral in de verzuiling duidelijk zichtbaar. Het verschil is dat de keuze nu gedeeltelijk aan een algoritme wordt overgelaten waar we niet actief controle over hebben.

Toch oefent deze nieuwe soort filterbubbel niet zo veel invloed uit als sommige mensen denken. ‘Het grootste deel van de Nederlandse bevolking haalt haar informatie niet uit media als Facebook en Twitter, maar uit niet-gepersonaliseerde bronnen (zoals kranten en tv-programma’s). Degenen die wel nieuws uit door de filterbubbel aangetaste, gepersonaliseerde bronnen halen, gebruiken deze ‘traditionele’ bronnen meestal ook: deze mensen lezen überhaupt veel nieuws.’

Er is wel een groep die onderling veel niet-geverifieerd nieuws (nieuws zonder feitelijke achtergrond van een betrouwbare bron) met elkaar deelt. Deze groep wordt hierdoor inderdaad nog radicaler in haar mening, maar ze heeft ook vóór de aanwezigheid van algoritmen bestaan. Deze mensen hadden altijd al ‘eigen’ nieuwsmedia waardoor hun mening werd versterkt, en waren nooit echt geïnteresseerd in het luisteren naar de mening van anderen. Maar deze groep is erg klein.