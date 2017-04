Muggen vliegen anders dan de rest

Muggenvleugels flapperen sneller en oppervlakkiger

Muggen fladderen anders. Ze maken inderdaad, net als de andere insecten, gebruik van de “lagedrukgebiedjes”, maar er is meer aan de hand. Hun slag is oppervlakkiger dan die van andere insecten (ze slaan minder ver in en uit). Zo is hun slag meer dan de helft kleiner dan die van de honingbij. Ook is de “flappersnelheid”, met een frequentie van ongeveer 800 Hz, hoog voor het formaat van hun lichaam. Het maakt dat de vleugels erg inefficiënt werken. Wetenschappers hebben zich altijd afgevraagd hoe muggen überhaupt kunnen vliegen.

Om het vlieggedrag van muggen te onderzoeken werd met behulp van acht hogesnelheidscamera (10.000 frames per seconde) gekeken naar hoe de vleugels bewegen tijdens de vlucht van enkele muggen. Vervolgens werden deze bewegingen in een computermodel gestopt om de aerodynamica te simuleren. Daarnaast werden er testen gedaan in een tank gevuld met zwevende oliedruppeltjes om te kijken wat de vleugels doen met verplaatsing van deeltjes tijdens het vliegen.