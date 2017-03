Na 555: migratiestromen zullen toenemen

Ook geld gestort op giro 555? Gisteren stond de hele dag in het teken van de landelijke actie. Het doel, zoveel mogelijk geld inzamelen voor noodhulp aan de getroffenen van de hongersnood in Afrika. Met de nadruk op noodhulp. Want wat gebeurt er als de eerste nood gelenigd is? In Nieuws en Co sprak Lara Rense hierover met Marten Scheffer, hoogleraar Ecologie en Waterkwaliteit aan de Wageningen Universiteit.

Scheffer maakt zich vooral zorgen over de migratiestromen die ongetwijfeld zullen toenemen in de toekomst. Die stromen leveren immers spanningen op in zowel het vertrekland als het land van aankomst. En hij is niet de enige, de Duitse minister Müller van Ontwikkelingssamenwerking liet vandaag in een interview weten dat het aantal bootvluchtelingen dat vanuit Afrika via Italië Europa binnenkomt, dit jaar fors zal toenemen. Müller pleit er dan ook voor dat de EU en de internationale gemeenschap meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de strijd tegen honger en om de handelsbetrekkingen tussen Afrika en Europa te verbeteren.

Samenleving onder druk De humanitaire ramp die zich op dit moment voltrekt, kent vele oorzaken. Klimaatverandering is er daar een van. Het veranderende klimaat zorgt niet alleen voor honger en conflict, maar ook voor miljoenen mensen die op zoek gaan naar een beter leven. “Mensen gaan liever niet weg, alleen als het echt niet anders kan. Klimaatverandering zorgt ervoor dat plekken die nu al warm en droog zijn, nog droger en warmer worden. En die plekken heb je veel in Afrika. Dat zet een samenleving onder druk. Als dan het water en eten dreigen op te raken, krijg je een explosieve situatie. Het is te verwachten dat deze veranderingen door zullen zetten, dus er zullen meer mensen willen migreren”, aldus Scheffer. Daar moeten we volgens de hoogleraar niet op reageren door muren te bouwen en onszelf te isoleren van rest van de wereld. “De roep om grenzen te sluiten lost het probleem niet op. We zitten niet op een eiland. We moeten dat wel internationaal oplossen. Met elkaar.” Luister hier naar het gesprek met Marten Scheffer in Nieuws en Co.