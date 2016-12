Nationale Wetenschapsquiz: 22 jaar proefjes en discussie

Sommige vragen krijgen we telkens weer toegestuurd, zegt Rob van Hattum, die onlangs het stokje definitief overgaf aan de nieuwe eindredacteur Hansje Quartel. Waarom gaat een kopje koffie anders klinken zodra je er melkpoeder in doet (1999, vraag 19), hoe komt het dat aan het eind van het wasprogramma het kleine wasgoed in de dekbedhoes is gedraaid (2006, vraag 14), waarom blijft plastic in een afwasmachine altijd nat (2004, vraag 12) – niet zelden zijn het alledaagse ergernissen die mensen aan het denken zetten.

Dat die vragen worden verzonnen door een mannetje dat zich ergens in de spelonken van een omroepgebouw in Hilversum zit te verkneukelen tot het moment dat hij los mag, is een mythe; de vragen komen overal vandaan. De redactie, bestaande uit een eindredactrice, twee natuurkundigen en een historicus, verzint ze zelf, maar ze worden ook aangeleverd door medewerkers aan universiteiten, en dan zijn er natuurlijk nog de kijkers.

De opzet van de Nationale Wetenschapsquiz is gewijzigd. Speelden voorheen steeds vertegenwoordigers van één beroepsgroep tegen een team van wetenschappers, dit jaar binden drie tweekoppige teams, elk bestaand uit een wetenschapper en een kunstenaar, met elkaar de strijd aan. Fysicus Reinoud Lavrijsen vormt een koppel met zangeres Frédérique Spigt, hoogleraar psychiatrie Iris Sommer gaat samen met stand-up comedian Tex de Wit, en schrijfster Simone van Saarloos verenigt zich met hoogleraar Cybersecurity Michel van Eeten. Nieuw is ook dat de drie wetenschappers elk een mini-college geven en de andere teams daar vervolgens open vragen over krijgen. Gebleven zijn de veelal met proefjes geïllustreerde meerkeuzevragen waarover het publiek zich jaar in jaar uit tijdens de feestdagen de hersens pijnigt.

Alfa/gamma

‘Een goede vraag verzinnen is niet heel moeilijk,’ zegt Van Hattum, ‘veel lastiger is het een goed fout antwoord te bedenken: antwoorden die geloofwaardig zijn, maar tegelijk ook onzin. Geloofwaardige onzin verzinnen, dat is nog een hele kunst.’

Lange tijd bestond de quiz vrijwel uitsluitend uit bètavragen, want die lieten zich leuk demonstreren met proefjes. En bij die keuze speelde ook mee dat bètawetenschap op tv een ondergeschoven kindje was. Van Hattum: ‘Beleidsbepalers binnen de omroep hadden zoiets van: ik snap er niets van, en als ik het niet snap dan vinden mensen het niet interessant.’

Maar dat laatste is veranderd. Het archetype van de nerdy, de wereldvreemde geleerde is verleden tijd. Voorgoed voorbij zijn de dagen van de professoren Lupardi en Zonnebloem. Bètawetenschappers zijn sexy geworden, kijkcijferkanonnen die telkens weer mogen aanschuiven bij veelbekeken praatprogramma’s. Het komt wellicht doordat technologie een veel grotere rol is gaan spelen in ons dagelijks leven, zegt Van Hattum, en die technologie heeft nu eenmaal zijn oorsprong in de wetenschap.

Maar dat de quiz de laatste jaren meer alfa/gammavragen telt is toch vooral omdat de groep kijkers groot is en lang niet elke kijker bètabegaafd. Probleem met die alfa- en gammavragen is wel dat meningen en opvattingen een grotere rol spelen, zegt Van Hattum. ‘Het is nogal eens gebeurd dat wij leuk onderzoek ontdekten, dachten: ha, daar kunnen we iets mee doen, en het vervolgens toch minder duidelijk bleek te liggen dan wij dachten.’