Nederlandse kever overleefde grootste uitstervingsgolf ooit

Utrechtse archeologen hebben in Winterswijk het fossiel van een 245 miljoen jaar oude kever opgegraven. Het is de oudste Nederlandse kever die men tot nu toe heeft ontdekt. Bovendien leefde het dier vlak na de grootste massa-uitstervingsgolf uit de geschiedenis. De oorzaak, ook toen al: een opwarmende aarde.

Natuurlijk waren er in die tijd geen uitstootgassen uit het verkeer om de aarde te doen opwarmen. Hoogleraar paleoklimatologie aan de Universiteit Utrecht Lucas Lourens denkt dat grote vulkaanuitbarstingen in Siberië destijds vooral de oorzaak waren. Op hun beurt waren deze uitbarstingen dan weer het gevolg van het schuiven van aardplaten.

“Een speld in een hele hoop hooibergen”

Daarnaast daalde de hoeveelheid zuurstof in de lucht. Dit werd nog eens extra versterkt doordat er minder planten waren die de CO2 in zuurstof konden omzetten. En de beschikbaarheid van zuurstof vormt de basis voor een zeer groot deel van het leven.

Dat de voorouders van de kever deze uitstervingsgolf overleefden is dus best fascinerend. Dat vertelt ook Utrechts paleontoloog Jelle Reumer aan De Ochtend (53:33): “Het leven op aarde zat vijf miljoen jaar na de uitstervingsgolf in een herstelfase. Dat mijn collega’s uitgerekend zo’n kever uit die periode ontdekten is een speld in een hele hoop hooibergen.’

Er zijn trouwens ook andere verklaringen voor de Grote Uitstervingsgolf. Zo vormden alle aardplaten in die tijd één groot supercontinent, Pangea genaamd. Zonder oceanen als fysieke barrières kan de strijd om het overleven tussen dieren en planten een niveau hoger zijn geschakeld.

Natuurlijk is het niet onlogisch om te denken dat zowel de vulkaanuitbarstingen als Pangea een rol in het massale uitsterven hebben gespeeld.