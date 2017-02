Nieuw in DKVN: De anatomische les van George Maat

Vanaf 16 februari zendt de Kennis van Nu wekelijks De anatomische les van George Maat uit. In deze nieuwe rubriek vertelt Maat iedere week eigenaardigheden over een specifiek lichaamsdeel.

Prof. dr. George Maat werd als fysisch antropoloog wereldberoemd vanwege zijn werk aan de identificatie van slachtoffers van natuur- en humanitaire rampen, waaronder de vuurwerkramp in Enschede, de genocide in Kosovo en de MH17-ramp. Tijdens zijn carrière heeft Maat ongelooflijk veel kennis vergaard over de menselijke anatomie. Daarnaast is hij een zeer begenadigd verteller en kent hij elk lichaamsdeel van binnen en buiten. Als hij college geeft, hangen de studenten aan zijn lippen.

Speciaal voor De Kennis van Nu gaat George Maat wekelijks een korte anatomische les geven. Van de adamsappel tot de zwezerik, de kijker zal zich steeds verwonderen over zijn eigen lichamelijke eigenaardigheden.

De anatomische les van George Maat is vanaf donderdag 16 februari elke week te zien in De Kennis van Nu (19.20 uur, NPO 2). In de eerste aflevering vertelt Maat over het stuitje.