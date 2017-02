Nieuwe route voor hackers: vrijwel iedere computer kan ermee te maken krijgen

In iedere duizend regels computercode zitten een handvol fouten. Hackers proberen deze fouten uit te buiten. Als hackers dankzij die fouten het programma zover krijgen dat het andere instructies gaat uitvoeren dan de programmeur bedoelde, dan besturen zij de computer.

In de praktijk is dat lastig, omdat de zogenaamde machine-instructies random, willekeurig, verstopt zijn in het geheugen van de computer. Dit heet Address Space Layout Randomization (ASLR). Het is de eerste verdedigingslinie tegen hackers. De VU-onderzoekers Ben Gras, Kaveh Razavi, Cristiano Giuffrida en Herbert Bos hebben nu niet alleen laten zien dat deze verdedigingslinie fundamenteel kwetsbaar is, maar ook hoe je die met JavaScript kunt doorboren. JavaScript is een computertaal die websites gebruiken. Nu blijkt dat deze taal de mogelijkheid biedt om ASLR te kunnen overwinnen, is iedere computer via een website te hacken.