Nieuwe serie Natuurkrachten: deze week over het sneeuwkristal

Natuurkundige wetten bepalen de vormen die wij zien. Brian Cox toont in Natuurkrachten hoe de schoonheid van onze planeet wortelt in een handvol natuurkundige principes. In de eerste aflevering: het sneeuwkristal.

15 januari 1885 nam Wilson ’Snowflake’ Bentley de eerste foto van een sneeuwkristal. Daarvoor gebruikte hij een stuk zwart fluweel, waarop de sneeuwkristallen bleven liggen. Snel wipte hij ze met een vogelveer onder een microscoop om er daarna een foto van te maken. Een lastig werkje omdat sneeuwkristallen snel smelten of verdampen. Maar Bentley werd er steeds beter in. Veertig winters lang fotografeerde hij sneeuwvlokken. Hij maakte meer dan 5000 foto’s, waarvan er 2500 verschenen in de bijbel van de sneeuwvlokken, Snow Crystals uit 1931, een fotoboek met sneeuwkristallen. Geen twee kristallen waren hetzelfde. Maar allemaal waren ze symmetrisch en hadden ze zes hoeken, zes punten of zes ijsbloemblaadjes.

De eerste die het zich in de westerse wereld afvroeg was Johannes Kepler, een van de grondleggers van de astronomie, vooral bekend om de beschrijving van hoe planeten en kometen in elliptische banen rond de zon bewegen. Op een koude winterdag in 1610 liep Johannes Kepler over de Karelsbrug in Praag. Hij dacht aan zijn goede vriend Johannes Mattheüs Wacker von Wackenfels, een diplomaat, maar vooral ook zijn geldschieter en vriend. Wacker was een intelligent man, geïnteresseerd in astronomie en wiskunde. Het was Wacker die Kepler vertelde over de revolutionaire ontdekkingen die Galileo Galilei met zijn telescoop gedaan had.

Vermoeden

In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk om goede vrienden een cadeau te geven bij het begin van het nieuwe jaar. Wacker was een rijk man die alles had wat zijn hart begeerde. Een man die niets nodig had. Daarom had Kepler het idee om hem ‘niets’ te geven. Of in ieder geval iets wat niets benaderde. Iets kleins, ‘met het subtiele en charmante jeu d’esprit van speelse huismussen.’

Het was bewolkt en koud. Sneeuwvlokken dwarrelden naar beneden en bleven op zijn mantel liggen. Kepler bekeek de kristallen nauwkeurig. Het viel hem op dat ze allemaal anders waren, maar ook allemaal zeshoekig. Het Latijnse woord voor sneeuw is ’nix’ of ’nive’? Eureka! Dit was het idee dat hij zocht.

Kepler schreef voor zijn vriend Wacker een klein boekje over sneeuwkristallen. Een niemendalletje met de titel De Nive Six­angula. Kepler leefde in tijd van de alchemisten, waarin natuurkunde, tovenarij, ­astronomie en astrologie hand in hand gingen. Zoals hij speciale krachten toe­kende aan de patronen die de sterren en planeten aan de hemel tekenden, zo keek Kepler ook naar de sneeuwvlokken. De zes hoeken probeerden hem iets te vertellen. Er moest een mystieke goddelijke natuurkracht zijn die ieder kristal influisterde om zes verschillende richtingen uit te groeien. De Nive Sixangula is een verhandeling over bijenraten; over de zaden van de granaatappel; de manier waarop erwten in een peul liggen; de platonische materialen, de bloemen met drie, vijf en zes blaadjes.

Ook dacht Kepler na over hoe een kapitein het best kanonskogels kan stapelen in het ruim van zijn schip. Hij stelde dat de beste manier was als er zeshoekige patronen verschenen. Dit ‘vermoeden van Kepler’ maakte van het boekje een belangrijk wiskundig document. Het vermoeden van Kepler werd pas in 1998 met behulp van een computer bewezen.