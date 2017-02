Nieuwe ziekte bij honden levert ook gevaar op voor mensen

De infectieziekte brucellose dook onlangs voor het eerst op bij vier honden in Nederland. Deze ziekte wordt veroorzaakt door Brucella canis bacterie en is, net als de vogelgriep en Q-koorts, overdraagbaar op mensen. Dit doet de alarmbellen rinkelen bij dierenartsen. De honden waren afkomstig uit Oost-Europa. Door het adopteren van puppy’s uit Roemenië en Bulgarije komt Brucella canis in Nederland terecht.

Diederik Jekel sprak met brucellose-specialist en veterinair microbioloog Hendrik Jan Roest van Wageningen Bioveterinary Research: 'Deze ziekte is nog zo vers en nieuw in Nederland, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) had hier nog geen protocol voor klaarliggen. Deze moet er zeker komen, want Brucella canis is een zoönose, een ziekte die van dier naar mens overgedragen kan worden. Momenteel buigt de NVWA zich over de maatregelen die genomen moeten worden.' Nicole Willems van de Universiteitskliniek voor gezelschapsdieren in Utrecht behandelt de besmette honden: 'De eerste hond kwam in de kliniek met een tussenwervelschijfontsteking. Deze ontsteking bleek te zijn veroorzaakt door de Brucella canis bacterie.'

Honden met brucellose hebben ontstekingen aan het testikels en vruchtbaarheidsproblemen. Een belangrijk symptoom bij teefjes is vroeggeboorte van de pups. Daarbij komt een enorme hoeveelheid aan B.canis bacteriën vrij. Onder honden verspreidt deze bacterie zich ook tijdens seksueel contact, nog voordat er symptomen zichtbaar zijn. Van dier naar mens verspreidt de bacterie zich via de slijmvliezen, bijvoorbeeld via speeksel.