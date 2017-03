Nog maar eens bevestigd: de allerlaagste temperatuur kun je nooit verwezenlijken

Natuurkundigen weten het al langer. In de natuur bestaat er een absoluut dieptepunt in temperatuur: 0 Kelvin oftewel -273,15 graden Celcius. En toch heeft zo’n ijskoude situatie zich nooit voorgedaan en zal niets of niemand zo’n temperatuur ooit kunnen verwezenlijken. Hoe vreemd dat misschien mag klinken. Ook de kwantummechanica is nog maar eens tot dezelfde fascinerende conclusie gekomen.

Dat er een absoluut nulpunt in de natuur bestaat is voor wetenschappers al eeuwen een gegeven. Het enige dat veranderd is, is dat de waarden nog preciezer zijn geworden. En hoewel we dat dus weten voegde de Duitse wetenschapper Walther Nernst daar in 1905 nog iets aan toe. Namelijk dat je wel situaties kunt creëren waarin je dat absolute nulpunt misschien benadert, maar dat je het nooit helemaal zult bereiken.

Daarmee formuleerde Nernst de beroemde derde wet van de thermodynamica, de tak van de wetenschap dat zich bezig houdt met de relatie tussen begrippen zoals warmte, beweging en energie. En sindsdien is het voor wetenschappers inderdaad onmogelijk gebleken om toestanden van 0 Kelvin of lager te bereiken. Het record ligt nu op 100 picoKelvin, ofwel 0,0000000001 Kelvin.

Maar er is veel veranderd sinds 1905. Met de intrede van de kwantummechanica ontdekten we dat de wetten van de fysica voor atomen en subatomaire deeltjes (deeltjes kleiner dan een atoom) niet altijd hetzelfde zijn als onze kennis over de klassieke natuurkunde. En daarom bestond er misschien toch nog een waterkansje dat de absolute temperatuur bereikbaar zou zijn.