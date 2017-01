Nog veel vraagtekens rond commerciële DNA-tests

Pikant is dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in 2013 het bedrijf 23andme een verbod oplegde om voor een lange lijst van ziekten risicoinschattingen te geven aan consumenten. De FDA vond de resultaten te onbetrouwbaar. Die onbetrouwbaarheid ligt aan twee zaken. Ten eerste analyseren commerciële DNA-tests niet het hele genoom, maar alleen de meest voorkomende variaties in het DNA. Ten tweede is er nog heel veel onbekend over welke combinaties van genen welk risico geven op een bepaalde aandoening.

Amerikaanse onderzoekers hebben ruim 1600 mensen geënquêteerd voor en na het kopen van een persoonlijke DNA-test in 2012. Het gaat om tests van de Amerikaanse bedrijven 23andme en Pathway Genomics. De resultaten van het onderzoek zijn deze week gepubliceerd in het tijdschrift Public Health Genomics.

Schadelijk voor de consument?

Inmiddels biedt 23andme een afgeslankte variant van persoonlijke DNA-analyse aan die wel door de FDA is goedgekeurd, maar die veel minder informatie geeft over risicoinschattingen op ziekten dan het bedrijf in 2012 gaf.

Behalve twijfel over de betrouwbaarheid is een ander kritiekpunt van veel medici op commerciële DNA-tests is dat de resultaten direct naar de klant gaan en niet via een arts. Dat kan schadelijk zijn voor de consument. Het idee is dat artsen veel beter in staat zijn om de resultaten van de DNA-analyse in een bredere context te plaatsen.

De belangrijkste uitkomst van het deze week gepubliceerde artikel is dat in ieder geval dit kritiekpunt vanuit het oogpunt van de consument onterecht is. Consumenten vinden resultaten van persoonlijke genetische analyse nuttig en niet beschadigend. Van de 1600 deelnemers gaf minder dan 2% aan dat ze betreurden dat ze de test hadden gedaan en slechts 1% zei dat ze de resultaten beschadigend vonden. 94% zei dat ze met de kennis van nu weer zo’n test zouden laten doen.