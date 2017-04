Ogen verraden Aha-ervaring

Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat onze ogen een Aha-ervaring al verraden voordat we ons er van bewust zijn. Een Aha-ervaring is het plotselinge inzicht dat je een probleem hebt opgelost: “O, zit dat zo!”

Decennialang heeft de wetenschap geworsteld met de vraag of dit echt een apart fenomeen is, of dat het inzicht wel degelijk geleidelijk ontstaat. Twee Amerikaanse wetenschappers hebben in een elegant experiment laten zien dat de Aha-ervaring echt een plotseling inzicht is. Ze publiceren hun onderzoek deze week in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Computerspel

Ze lieten 59 proefpersonen een eenvoudig computerspel spelen. In het spel staan de getallen 0 tot en met 10 in een cirkel. De proefpersoon kiest een getal, waarna de computer een ander getal kiest. Vervolgens verschijnt op het scherm wie deze ronde van het spel heeft gewonnen. Proefpersonen weten in het begin dus helemaal niet op basis van welke regel wordt bepaald wie een ronde heeft gewonnen. In werkelijkheid is die regel gebaseerd op een rekensom die allebei de ingevoerde getallen gebruikt. Ze moeten proefondervindelijk zien uit te vogelen met welke strategie ze zoveel mogelijk rondes kunnen winnen. In totaal speelt iedereen dertig rondes.

Wat de proefpersonen niet weten, is of er een optimale, altijd winnende strategie is. Die is er wel, en dat is het kiezen van de 0. Wie denkt dat hij een altijd winnende strategie heeft gevonden, kan na het invoeren van een nieuw getal op een aparte knop drukken. Met die knop wordt het getal voor de overige beurten vastgelegd. Tijdens het spelen volgt een zogeheten oog-tracker de oogbewegingen van de proefpersonen en de eventuele verwijding van hun pupillen. De oog-tracker kan precies zien naar welk getal een proefpersoon kijkt.