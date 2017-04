Afgelopen weekend stonden de onderzoekers van OnderbuikNL in Beeld en Geluid in Hilversum, waar zo’n 50 bezoekers uit heinde en verre meededen aan het onderzoek over de politieke onderbuik. Dit is al een flink aantal!

Tijdens het onderzoek kregen de deelnemers een aantal sensoren op hun lichaam geplakt, die lichamelijke reacties op filmpjes over politieke thema’s maten. Al die draadjes en sensoren trokken al snel de aandacht van vele bezoekers die nieuwsgierig wachtten op een plekje om deel te nemen.

Waar in het vaste lab in Amsterdam op een dag maar zo'n zes man kunnen worden onderzocht, is er in het mobiele lab veel meer ruimte voor allerlei soorten proefpersonen. Maar het is nog lang niet genoeg!

Wil jij ook graag meedoen? In juni gaat het team van OnderbuikNL weer het land in. Zo zijn zij te vinden op de EO-Jongerendag in Arnhem op de TT in Assen. Bekijk hier alle locaties en data.