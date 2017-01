Onderzoekers kweken werkend menselijk minimaagje

Amerikaanse onderzoekers hebben in het laboratorium een menselijke maagje gemaakt, compleet met maagsappen en enzymen om voedsel af te breken. Het minimaagje is een volgende stap in de poging om een ‘mens op een chip’ te bouwen, een testversie van al onze ingewanden op een chip die grofweg zo groot is als een mensennagel.

In het vakblad Nature beschreven de onderzoekers hoe zij erin slaagden om cellen van de zogeheten fundus te kweken in een petrischaaltje. De fundus is het bovenste gedeelte van de maag. Twee jaar geleden had dezelfde onderzoeksgroep trouwens ook al cellen opgekweekt uit het onderste gedeelte van de maag, het antrum. Het minimaagje dat in het lab ontstond, is geen kleine versie van een complete maag, maar ‘slechts’ een aantal cellen. Die cellen vervullen overigens wel alle functies van de werkelijke fundus.

De onderzoekers kregen dit voor elkaar met behulp van zogeheten pluripotente stamcellen, cellen die nog geen speciale functieomschrijving hebben in het lichaam. Uit die stamcellen konden ze een voorlopercel van de maag laten groeien, iets dat overigens al eens eerder was gedaan. De onderzoekers wisten vooraf alleen nog niet hoe ze van zo’n voorlopercel een cel moesten maken zoals die in de fundus voorkomt.