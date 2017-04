Onkruidrijst verdrijft normale rijst

Al meer dan 10.000 jaar kweekt en veredelt de mens rijst om deze steeds aan te passen aan onze behoeftes. Hierdoor zijn de huidige rijstsoorten onder andere makkelijker te oogsten en smaken deze heel anders dan wilde rijst. Na jarenlang zich aan de mens te hebben aangepast, zijn er uit zulke getemde rijstsoorten rassen ontstaan die roet in het eten gooien, namelijk ‘onkruidrijst’. Dit onkruidrijst concurreert de normale rijst uit het veld weg. Wetenschappers bestudeerden hoe zulke ongewenste rijstsoorten ontstaan. Dit blijkt eenvoudiger dan gedacht.

Ongeveer de helft van de wereldbevolking is afhankelijk van rijst om te kunnen overleven. Bovendien eten veel Aziaten rijst bij bijna elke maaltijd. Wereldwijd eet men gemiddeld 56 kilogram per persoon per jaar en in Azië ligt dit zelfs op 80 kilogram. Myanmar spant de kroon. Daar wordt jaarlijks 236 kilogram per persoon gegeten. Rijst is dus voor een groot deel van de wereldbevolking een hele belangrijke voedselbron. Het oprukken van onkruidrijst kan de rijstproductie in gevaar brengen. Wanneer er niks aan deze ongewenste rijstsoort wordt gedaan, kan de gewasopbrengst soms met wel tachtig procent lager uitvallen.

De nadelen van ongewenste rijst Onkruidrijst groeit in rijstvelden waar deze profiteert van de menselijke verzorging. De ongewenste rijst concurreert normale rijst weg door deze zijn zonlicht en voedingsstoffen te ontnemen. Daarbij smaken onkruidrijstsoorten niet lekker en zijn ze erg moeilijk te oogsten. Het oogsten van onkruidrijst is lastig, omdat de zaadjes verspreiden wanneer ze rijp zijn. In gedomesticeerde rijst is ervoor gezorgd dat de rijstplant de zaadjes langer vasthoudt, zodat deze makkelijker te verzamelen zijn. Tekst loopt door onder de afbeelding.

© Ken Olsen

Onkruidrijst (de langere planten) concurreert de gewone rijst in het veld weg.

Onkruidrijst ontstaat eenvoudig In de Verenigde Staten zijn er apart van elkaar twee soorten onkruidrijst ontstaan. Dit bracht een onderzoeksteam bestaande uit Chinese en Amerikaanse wetenschappers op het idee om te bestuderen hoe rijst met onkruideigenschappen ontstaat. Dit deden de onderzoekers door het genetische materiaal van de onkruidrijstsoorten met die van gedomesticeerde en wilde rijst te vergelijken. Hieruit kwam naar voren dat de ene soort net na het domesticeren van rijst is ontstaan en de andere uit een veel modernere rijstsoort. Verder hoeven er maar weinig genetische veranderingen plaats te vinden om rijst in onkruid te veranderen. Het is dus erg makkelijk voor rijst om in onkruid te transformeren.