Ontdek miljoenen sterren met één enkele foto

De Kleine Magelhaense Wolk, een van de dichtstbijzijnde sterrenstelsels, is het onderwerp van een heuse fotoshoot geweest. Met een resolutie van maar liefst 1,6 gigapixels kunnen zowel wetenschappers als leken een duizelingwekkend groot aantal sterren bekijken.

Aan de Noordkant van de aarde kun je de Kleine Magelhaense wolk nooit te zien. Toch heeft Nederland een band met het mini-sterrenstelsel. Nederlandse zeelieden op het zuidelijk halfrond gebruikten de heldere ‘kaapwolk’ vroeger als een van hun oriëntatiepunten. Omdat de Magelhaense Wolk ook ‘slechts’ 160.000 lichtjaar verwijderd is van ons eigen sterrenstelsel (de melkweg), kunnen sterrenkundigen er gemakkelijk het leven van sterren mee bestuderen. Toch maakte de grote hoeveelheid stof tussen ons en de Magelhaense wolk het best moeilijk om zo’n foto te maken. De VISTA-telescoop van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht heeft (gebruik makend van infrarood-straling) dit obstakel nu overwonnen. Met de fo en andere aanwezige data kon een internationaal team van wetenschappers ontdekken dat vele sterren in de Wolk nog relatief jong zijn in vergelijking met de sterren uit andere nabijgelegen sterrenstelsels. Misschien is het daarom niet toevallig dat vele sterren op de foto een blauwe kleur hebben.

Wat blauwe, gele en rode sterren vertellen Astrofysicus Heino Falcke (Radboud Universiteit) wil de kleurenregel bij sterren nog eens voor ons herhalen. “Hoe groter de massa, hoe helderder de ster, hoe korter hun levensduur, hoe hoger de temperatuur van sterren, hoe blauwer het licht is dat ze uitzenden. Als sterren blauw zijn, zijn ze dus meestal redelijk heet en jong, want ze ontploffen veel sneller dan rode of gele sterren.” Toch zijn niet alle blauwe sterren jong. Op het einde van het leven van een ster kunnen zogenaamde witte dwergen ook een blauwe kleur halen. Maar die zijn heel zeldzaam en zwak. Onze eigen zon, (uiteraard) ook een ster, heeft een gele kleur. Ze is een gemiddelde ster – niet heel blauw en niet heel rood. Rode sterren zijn koeler en stralen ook minder energie af. Ze kunnen daardoor langer stralen en heel lang leven. Maar aan het einde van hun leven kunnen sterren nog een keer reusachtig opzwellen en afkoelen. Door de lagere temperatuur veranderen ze van kleur en worden ook rood. Rode sterren zijn dus meestal oud. “De kleur van sterren is ook onafhankelijk van de afstand waarop onze sterren van ons vandaan staan, maar het bepaalt wel hoe helder sterren intrinsiek stralen”, voegt Falcke er aan toe. “Sterren die dichter bij ons staan, zijn helderder dan meer verafgelegen sterren. Maar de kleur blijft hetzelfde. Op die manier kan je afstanden bepalen. Via gedetailleerdere spectroscopische technieken kun je aan de kleur zelfs afleiden uit welke andere chemische elementen dan waterstof een ster bestaat. Maar op basis van maar een foto is dat wel niet mogelijk.”