Ontdekking: 400.000 jaar oude schedel van mensachtige

Een 400.000 jaar oude schedel van een mensachtige is ontdekt in Portugal, in de buurt van Lissabon. Deze vondst is bijzonder, omdat de onderzoekers van de Binghamton University dit fossiel in de nabijheid van verbrande dierenbotten en stenen gereedschap ontdekten.

In 2014 was de hersenpan al ontdekt, maar deze zat nog vast in een groot en stevig blok steen. Het duurde vervolgens twee en een half jaar om de schedel beetje bij beetje uit het gesteente te verwijderen. Daarom werd de archeologische vondst vandaag pas gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Weinig fossielen uit deze periode De schedel dateert van circa 400.000 jaar geleden. “We kennen uit dit tijdperk – het Midden- Pleistoceen - weinig fossielen uit Europa en de meeste die wij kennen komen uit een grot in Spanje”, aldus Gerrit Dusseldorp, archeoloog aan de Universiteit van Leiden. “Voorbeelden zijn nog een kaakje uit Duitsland en een dijbeen uit Engeland. Zo’n grote schedel is dus een erg interessante vondst.” Dusseldorp: “Uit de vondsten in Spanje kwam naar voren dat in het Midden-Pleistoceen de vroegste anatomische kenmerken van Neanderthalers te zien zijn.” De schedel uit Portugal ziet er anders uit dan de Spaanse fossielen. De Portugese hersenpan heeft een aantal neanderthaler-kenmerken die de schedels uit Spanje niet hebben en andersom. Volgens de auteurs van het artikel betekent dit dat er waarschijnlijk gedurende dit tijdperk meer variatie binnen de mensachtigen in Europa bestond dan gedacht.

© Rolf Quam