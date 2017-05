Ook genen tonen aan: vroege puberteit verhoogt risico op kanker

Eerder onderzoek deed al vermoeden dat een vroege puberteit het risico op hormoongevoelige kankersoorten op latere leeftijd verhoogt. Een grote internationale studie identificeert nu honderden genetische varianten die het begin van de puberteit rechtstreeks beïnvloeden. En deze genetische varianten blijken eveneens een sterke voorspeller te zijn voor een verhoogd risico op kanker.

Een groot internationaal team van wetenschappers wilden weten of het begin van de puberteit genetisch wordt bepaald. Voor hun onderzoek gebruikten ze de vragenlijsten en genetische gegevens van 329.345 vrouwen en 117.878 mannen. Deze waren verzameld uit een groot aantal studies. Tegelijkertijd onderzochten ze of deze genen ook invloed hebben op het risico op borst-, eierstok-, en baarmoederkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen. Ze ontdekten dat 389 genetische varianten samenhangen met het optreden van de eerste menstruatie bij meisjes (de zogenaamde menarche). Daarvan beïnvloeden er 327 ook de leeftijd waarop een diepere stem bij jongens optreedt. De gevonden genetische varianten bleken vervolgens ook sterk samen te hangen met het risico op de vier eerder genoemde types kankers. De start van de menstruatie bij meisjes of het breken van de stem bij jongens zijn typische oriëntatiepunten die onderzoekers gebruiken om de puberteit te bepalen. De puberteit gaat van start als het niveau van de geslachtshormonen in het bloed een bepaalde grenswaarde overschrijdt. Deze geslachtshormonen kunnen tumorontwikkeling in sommige organen bevorderen. Daarom hebben deze genen eveneens invloed op de kans dat je als volwassene met een hormoongevoelige kanker te maken krijgt.

Invloed omgeving telt ook mee Maar het begin van de puberteit hangt natuurlijk niet alleen van de genen af. Zo draagt overgewicht ook bij aan het begin van de puberteit en het latere risico op kanker. Vet dat in ons lichaam wordt opgeslagen produceert namelijk eveneens geslachtshormonen. Het vervroegt de eerste menstruatie bij meisjes en verhoogt het risico op borstkanker bij vrouwen in de menopauze. Omgekeerd kunnen extreem graatmagere tieners hun puberteit ook uitstellen (maar ook dat is natuurlijk niet gezond). De onderzoekers brengen hun conclusies alsof ze het effect van dat overgewicht volledig uit de resultaten hebben weggefilterd. Daarin vindt epidemioloog Matti Rookus (Antoni van Leeuwenhoek) hen wat kort door de bocht gaan. “De onderzoekers corrigeerden vooral de aangeboren kans op overgewicht,” zegt Rookus. “Overgewicht is ook het gevolg van het aantal calorieën dat je binnenkrijgt en hoeveel je lichaam beweegt. Deze factoren zijn niet meegenomen. Toch is dit een sterke studie die het oorzakelijke verband tussen de start van de puberteit en het risico op hormoongevoelige tumoren verder onderbouwt.”

