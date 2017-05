Oortjes die niet in je oren zitten

Muziek luisteren als je aan het sporten bent kan gevaarlijk zijn, omdat je omgevingsgeluiden niet opvangt. Met oortjes die niet op je oren zitten heb je dat probleem niet. Botgeleiding maakt het mogelijk.

Er zijn verschillende manieren om de muziek op je telefoon of computer over te brengen naar je oren zonder dat de rest van de wereld kan meeluisteren. De bekendste zijn in-ear-oortjes en on-ear of over-ear-koptelefoons. Bij al deze soorten hoofdtelefoons gaan de geluidsgolven via de lucht door de gehoorgang.

Je kunt je oortjes echter ook buiten je oren dragen. Op Kickstarter kun je nu investeren in dynamic bone conducting headphones, die het geluid via het bot in je hoofd naar je binnnenoor sturen. Deze techniek bestond al langer, maar wint nu aan populariteit: dit specifieke project heeft inmiddels al meer dan 90 duizend euro opgehaald, veel meer nog dan de beoogde 50 duizend.

Slakkenhuis Geluidsgolven moeten bij het slakkenhuis komen voor je ze kan horen. Bij de botgeleiding-oortjes gaan de geluidsvibraties via het bot naar het slakkenhuis. In het slakkenhuis worden ze omgezet in elektrische impulsen, die naar het brein worden gestuurd.

Botgeleiding en Beethoven Hoewel het niet iedereen even bekend in de oren zal klinken, is het concept van geluid overbrengen via botgeleiding absoluut niet nieuw. Beethoven wordt gezien als de ‘ontdekker’ van botgeleiding-technologie. Toen hij op hogere leeftijd zijn gehoor begon te verliezen, verzon hij een manier om toch muziek te kunnen luisteren: hij verbond zijn hoofd met behulp van een hengel met zijn piano om de vibraties ervan te kunnen opvangen.

©

Minder gehoorbeschadiging bij bonephones? Sindsdien is er meer geëxperimenteerd met deze manier van geluid ontvangen. Rond het jaar 2000 begonnen er botgeleiding producten op de markt te komen. Veel mensen geloven dat deze beter zijn voor je oren dan in-ear-oordopjes. Deze laatste leiden het geluid immers direct je gehoorkanaal in, terwijl het geluid bij de off-ear technologie net als bij een over-ear koptelefoon verspreid wordt. Belangrijk om hier te noemen is wel dat gehoorverlies vooral komt door zenuwschade, wat veroorzaakt wordt door harde geluiden. In-ear oortjes blokkeren het geluid van de omgeving niet goed, waardoor je sneller geneigd bent om het volume omhoog te gooien dan bij een geïsoleerde koptelefoon. Hoewel de off-ear oortjes het geluid meer verspreiden, hangt de mate waarin ze je oren beschadigen af van hoe hard je je muziek zet.

Veilig in het verkeer Naast bescherming van je oren is veiligheid ook een belangrijk voordeel van deze technologie. Je oor blijft onbedekt, waardoor je de geluiden van je omgeving kunt horen. Veiliger dus wanneer je op straat aan het joggen of fietsen bent.

Vernieuwende afwisseling Nieuw aan de gadget op Kickstarter is vooral het design waarmee het wordt gepresenteerd: wanneer je je wél wil afsluiten van omgevingsgeluiden, kun je bij de CONDUIT sports een in-ear oortje gebruiken om muziek mee te luisteren. Deze zit aan de hoofdband vast, die dan weer speciaal ontworpen is om niet af te vallen tijdens het sporten. Handig dus voor sportievelingen, al heeft het design wat weg van een prothese.