Op wintersport? Zo blijf je lawine-vrij

De afgelopen weken zijn lawines veel in het nieuws. Een Nederlander kwam al om in Oostenrijk en zeer recent raakte een hotel in Italië bedolven onder de sneeuw. Ga jij nog op wintersport en wil je je wapenen tegen het lawinegevaar? Lees dan verder.

Lawine-special

Vorig jaar maakte De Kennis van Nu een special over lawines. In de uitzending van 18 februari besteedden we uitgebreid aandacht aan het voorspellen van lawines. Kan dat eigenlijk wel? Naar het antwoord op die vraag ging Diederik in de besneeuwde bergen op zoek. Nieuws & Co sprak op de radio met Alec van Herwijnen van het Zwitserse SLF, het instituut voor sneeuw- en lawineonderzoek. Zij proberen lawines te voorspellen met microfoontjes in de sneeuw.

De zachte winter in de Alpen zorgde er vorig jaar voor dat het lawinegevaar vergrootte. Ook dit jaar duurde het lang voor de sneeuwval op gang kwam in de berggebieden. Als er dan plots veel sneeuw valt, levert dat sowieso meer gevaar op. Omdat de sneeuw op een grotendeels sneeuwvrije ondergrond is gevallen, blijft het ook niet goed liggen. Het glijdt dan makkelijk weg, wat leidt tot deze taferelen: