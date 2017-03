Op zoek naar nieuwe stamceldonoren

Vanaf vandaag krijgen ruim 190.000 jongeren die vorig jaar 18 zijn geworden een brief van Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brief vraagt zij de jongeren of ze orgaandonor willen zijn. Voor het eerst wordt in deze brief ook gevraagd of ze zich willen registreren als stamceldonor.

Posters en sociale media

Het aantal donoren is de laatste jaren enorm gegroeid (de teller staat nu op 150.000), maar de doelstelling - 1 miljoen donoren - is nog lang niet behaald. Relatief kent Nederland weinig donoren. Van de eerdergenoemde doelgroep staan 1 op de 64 geregistreerd als donor. Vergelijk dat met Duitsland: daar meldden vier keer zoveel mensen in dezelfde doelgroep zich als potentiële donor. Arnold van der Meer, medisch immunoloog bij Matchis, verklaart dat verschil door de aandacht die patiënten vragen en krijgen. In Duitsland starten patiënten regelmatig zelf acties op. Zo wordt de sociale omgeving benaderd, worden posters opgehangen en is er aandacht voor de oproep in de lokale media zoals radio, tv en kranten.

Rosan Boersma bewijst dat zo’n actie ook echt werkt. Rosan lijdt aan acute leukemie. Het enige dat haar nog kan helpen is stamceldonatie. In een poging een passende donor te vinden en aandacht te vragen voor haar ziekte, plaatste zij een oproep op Facebook. En niet zonder succes: haar emotionele oproep resulteerde tot haar verbazing in 8000 nieuwe stamceldonoren.