Open source op reis met de denkende wezens in het universum

De VPRO gaat op reis langs de grenzen van de wetenschap in het nieuwe programma The Mind of the Universe. Nou ja, programma: een internationaal open source onderzoeksproject met Nederlands bekendste wetenschapper Robbert Dijkgraaf als gastheer. Wij spraken met de mede-bedenker en maker van de 10-delige serie, Rob van Hattum. Hij is vanmiddag te gast bij Nieuws en Co.

De titel komt van het feit dat wij denkende wezens zijn. We denken na over hoe het universum in elkaar zit, en langzamerhand begrijpen we dat ook steeds beter. Daarmee zijn wij het denkend deel van het universum. In de serie maken we een soort reis langs de grenzen van de wetenschap. We zeggen eigenlijk: kijk eens wat wij aan het ontwikkelen zijn: een enorme hoeveelheid kennis over de kosmos, over onszelf, over onze plaats in die kosmos.

Wat is The Mind of the Universe?

Bekijk de trailer van The Mind of the Universe

Klopt het dat jullie al het gedraaide materiaal vrij gaan geven?

Ja, het is heel erg een open source programma. We zetten alle gedraaide interviews in hun geheel op de website van The Mind of the Universe. Dat kan iedereen allemaal downloaden en dat mag je ook gewoon gebruiken. Voor leerdoeleinden bijvoorbeeld, of om een nieuw programma van te maken. Vanuit het idee: we creëren dit met openbare gelden, laten we het dan ook beschikbaar stellen aan de gemeenschap. En we hopen dat het publiek ons hierdoor weer met nieuwe ideeën gaan voeden.

Het is een beetje de NASA-gedachte. Die stellen ook hun materiaal gratis beschikbaar, omdat het gefinancierd is met publiek geld. Binnen de mediawereld is het nieuw, maar de netmanager vond het meteen een geweldig idee.

Is het echt een hard wetenschappelijk programma?

Nee, de serie gaat behalve over wetenschap ook heel erg over de wetenschappers zelf. We zijn met elke wetenschapper die in de serie zit drie dagen meegereisd – naar hun huis en andere persoonlijke plekken. De serie gaat dus niet alleen over hun uitvinding of ontdekking, maar ook over de denkwijze van de wetenschappers. Hun vragen, hun verbazing en hun zoektocht. We filmen bijvoorbeeld iemand in zijn bed, omdat hij ’s ochtends vroeg altijd wakker wordt met een idee. Hij probeert dan in een soort halfslaap te blijven om dat idee vorm te geven, en zodra hij echt wakker is op te schrijven.

De meeste mensen zullen Robbert Dijkgraaf kennen als de eminente wetenschapper uit DWDD. Wat is zijn rol in het programma?

Hij is er vanaf het begin bij betrokken geweest, vanaf de eerste brainstorm. Toen hij in 2012 uit de Raad van Toezicht van de VPRO stapte om directeur te worden van het Institute for Advanced Study in Princeton, hadden we afgesproken dat we wel nog samen een programma zouden gaan maken. Behalve dat hij mede-bedenker is, geeft hij in de serie ook het commentaar, aan de hand van de karakteristieken die je nodig hebt om een goede wetenschapper te kunnen zijn. Het eerste deel gaat bijvoorbeeld over scheppers, andere delen over verkenners, dromers en verbinders.

The Mind of the Universe is vanaf 7 mei elke zondag rond 21:10 uur te zien op NPO2.