Pas jij je uiterlijk aan aan je naam?

Ben jij een Daan of een Bram? Is je moeder een Monique of een Yvonne? Uit onderzoek blijkt dat mensen verrassend vaak de juiste naam aan een gezicht kunnen koppelen. Volgens de betrokken wetenschappers toont dit aan dat je naam je uiterlijk zou beïnvloeden. Zelfs de computer kon vaak de correcte naam bij de juiste persoon raden.

“What’s in a name?” Voor Juliet (ja, die uit het beroemde toneelstuk William Shakespeare) maakt het totaal niet uit welke naam haar geliefde Romeo Montague draagt. Volgens haar heeft een naam geen invloed op wie je bent. Of dat echt zo is is nog onduidelijk, maar volgens onderzoek van de University of Jerusalem kunnen mensen gezichten vaak aan de juiste naam koppelen. De wetenschappers suggereren dat dit komt omdat mensen hun uiterlijk onbewust zouden vormen naar hun naam. Dit zou een gevolg zijn van de neiging van mensen om zich te schikken naar de culturele verwachtingen die bij hun naam horen. De Israëlische wetenschappers deden hun experimenten met honderden deelnemers uit Frankrijk en Israël. Bij elke foto moesten de participanten uit een lijst van vier namen een naam kiezen die zij het meest bij het gezicht vonden passen. Deelnemers uit Israël beoordeelden Israëlische gezichten en participanten uit Frankrijk koppelden gezichten aan Franse namen. In theorie bedraagt bij vier namen de kans op een juist gegokt antwoord 25 procent. Maar de Israëlische deelnemers kozen de juiste naam in 30 procent van de gevallen. Participanten uit Frankrijk wisten de naam zelfs in meer dan 40 procent ­­aan het correcte gezicht te koppelen.

Culturele stereotypen kunnen je veranderen In een tweede experiment kregen beide nationaliteiten zowel de Franse als Israëlische gezichten te zien. De Franse deelnemers kozen de correcte naam vaker bij de Franse gezichten, terwijl de Israëliërs weer beter waren in het beoordelen van gezichten van hun eigen nationaliteit. Volgens de onderzoekers tonen beide experimenten daarom aan dat het geven van correcte namen deels verklaard kan worden door culturele stereotypen. Het is mogelijk dat mensen zich onbewust aanpassen aan de verwachtingen die binnen hun cultuur geassocieerd worden met hun naam.