Pil vermindert symptomen van glutengevoeligheid

Zelfs kleine hoeveelheden gluten veroorzaken nare symptomen bij mensen die gevoelig zijn voor deze stof. Onderzoek van de Universiteit van Örebro in Zweden suggereert dat het nemen van een pil, die een enzym dat gluten afbreekt bevat, verlichting kan bieden voor mensen met glutengevoeligheid.

Glutengevoeligheid is iets anders dan glutenintolerantie. Dat laatste wordt coeliakie genoemd en is een chronische darmaandoening. Glutengevoeligheid is minder ernstig, maar ook voor glutengevoelige mensen kan uit eten gaan een erg stressvolle gebeurtenis zijn. Zelfs in zogenaamde glutenvrije gerechten, die steeds vaker op de menukaart staan, kunnen soms heel kleine hoeveelheden gluten zitten. Wanneer je glutensensitief bent, kan zo’n klein beetje al buikpijn, een opgeblazen gevoel, diarree of juist verstopping veroorzaken.

Anti-gluten-enzym De Zweedse onderzoekers hebben voor hen een mogelijke oplossing. Zij gaven glutengevoelige mensen een pil met Aspergillus niger-derived prolyl endoprotease (AN-PEP). Dit is een enzym waarvan al langer bekend is dat het gluten afbreekt. Uit eerder onderzoek bleek dat AN-PEP gluten afbreekt wanneer dit enzym via sondevoeding direct in de maag wordt gebracht. De Zweedse onderzoekers zijn de eersten die de werking van het enzym bestudeerden bij inname tijdens een ‘normale’ maaltijd.

Pap met koekjes Voor het onderzoek aten achttien glutengevoelige vrijwilligers pap met daarin twee verkruimelde koekjes die gluten bevatten. Daarbij namen ze een pil met daarin een hoge, of een lage dosis van het enzym, of een placebo. Vervolgens werden de glutenniveaus in hun maag en dunne darm gemeten. De proefpersonen die een pil met het enzym kregen hadden 85 procent lagere glutenniveaus dan de proefpersonen die een placebopil namen. Dat effect had zowel de hoge als de lage dosis. De hoge dosis-groep had 81 procent minder gluten in de twaalfvingerige darm, het begin van de dunne darm. In de lage dosis-groep was dat gek genoeg 87 procent.