Plakkerige gel maakt van drone een honingbij

Chemicus Eijiro Miyako was in 2007 op zoek naar vloeistoffen die elektriciteit konden geleiden. Één van de gels die hij maakte, zo kleverig als haargel, werd door hem als mislukking gezien. Acht jaar later, tijdens het opruimen van het lab, kwam hij in een fles zonder dop de gel weer tegen: nog steeds even plakkerig en vloeibaar.