Planten zetten schaar in virussen

Het immuunsysteem van planten werkt heel anders dan dat van mensen. Planten kunnen het genetische materiaal van virussen herkennen en kapot knippen. Een slimme truc! Onderzoekers van de Universiteit van Tokyo onderzochten hoe een plant ervoor zorgt dat het niet zichzelf gaat aanvallen.

Lange tijd deden wetenschappers vooral onderzoek naar het immuunsysteem van mens en dier. Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor de werking van de verdedigingsmechanismen in planten. Dit is belangrijk voor het behoud van onze gewassen. Als een mens geveld wordt door een virus dan binden antistoffen zich aan een virus waarna deze onschadelijk gemaakt wordt. Een van de voornaamste verdedigingsmechanismen tegen virussen van planten is het herkennen en verknippen van het viraal genetisch materiaal (RNA). Zo wordt de voortplanting van virussen gestopt.

Bescherming plantaardig RNA door kralenstaart De meeste virussen bestaan alleen uit een omhulsel met daarin RNA. Wanneer een virus een plant infecteert, injecteert deze viraal RNA in een plantencel. Het erfelijk materiaal van het virus geeft de cel opdracht om meer virussen aan te maken. Planten bevatten zelf ook RNA. Lange tijd was het onduidelijk hoe een plant viraal RNA kan onderscheiden van zijn eigen materiaal. Wetenschappers waren dus erg benieuwd hoe een plant de juiste stukjes genetisch materiaal kapot knipt en niet zichzelf aanvalt. Onderzoekers van de Universiteit van Tokyo losten deze vraag deels op. De wetenschappers bootsten de biologische immuunprocessen van een plant na in een reageerbuis. Wanneer zij RNA met een soort kraalachtige staart, genaamd poly(A)staart, in de reageerbuis stopten dan kwam het immuunsysteem niet in actie. Voegden zij een stukje RNA toe zonder zo’n staart dan kopiëren unieke enzymen het RNA-fragment en activeerde het verdedigingsmechanisme. Zo concludeerden de wetenschappers dat de kralenstaart het plantaardige RNA beschermt. Bruikbaar planten-RNA is altijd voorzien van een kraalachtige staart, genaamd poly(A) staart. Wetenschappers vermoedde al langer dat de kralenstaart plantaardig RNA beschermt, maar er is nu eindelijk experimenteel bewijs voor. Met deze ontdekking hebben de onderzoekers een tipje van de sluier gelicht van de mechanismen waarmee een plant een auto-immuun reactie kan voorkomen.