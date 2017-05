Planticonceptie

De onderzoekers dachten toen ze hier achter waren meteen al aan het ontwikkelen van een nieuw soort anticonceptie, één die het zwiepen van de staart van de spermacellen zou blokkeren. Nu, een jaar later, staat een nieuw middel in de kinderschoenen.

Stofjes uit planten in plaats van hormonen

Door uitheemse volkeren werden bepaalde planten al veel eerder gebruikt als anticonceptiemiddel. In boeken en geschriften vonden de onderzoekers anti-vruchtbaarheidsplanten die chemicaliën blijken te bevatten waarmee kan worden voorkomen dat het calciumkanaal van de spermacellen zich opent.

Een ervan was pristimerine, een stofje dat gevonden wordt in de “thunder god vine”. Deze plant werd in oude Chinese geneeskunde als anticonceptie gebruikt. De ander was lupeol, een stof die we onder andere vinden in mango’s.