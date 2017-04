Pratend toilet voor kinderen verbeterd

Een kinderziekenhuis in Utrecht ontwikkelde een pratend toilet waar incontinente kinderen thuis op konden trainen. Op basis van het onderzoek van Technische Geneeskundestudent Nienke Idsardi slaat het ziekenhuis nu een iets andere weg in .

Uit het onderzoek van Nienke Idsardi blijkt dat lang niet alles aan de TT goed werd ontvangen door de kinderen. Ze vonden hem niet op een echte wc lijken en vonden het vervelend dat hij ergens anders in huis moest staan (hij past niet altijd in de badkamer). Ook kregen ze vaak feedback die hetzelfde was, en zetten daarom het geluid nogal eens uit.

Een positieve leercurve in tweedelijnszorg

In het kinderziekenhuis werd de TT voornamelijk gebruikt in de derdelijnszorg. Dit is zorg waarbij de patiënten echt in het ziekenhuis zijn opgenomen: het ziekenhuis is de laatste hoop voor incontinente kinderen. In deze zorgtak was nauwelijks een leercurve te zien met de TT.

De studente dook juist in het effect van de TT op de tweedelijnszorg en de poliklinische zorg. Patiënten bezoeken hierbij wel een arts in het ziekenhuis, maar van een opname is geen sprake. In deze lijn van zorg was wel een leercurve zichtbaar. Hier kan deze thuistrainer dus wel iets opbrengen.